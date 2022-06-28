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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /707510/قبل-مواجهة-سيراميكا-هل-يفرط-الزمالك-في-قمة-الدوري-لصالح-الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة فريق سيراميكا كليو باترا في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 من يونيو الجاري، ويستضيف ستاد القاهرة الدولي هذا اللقاء.

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يدخل الفارس الأبيض، هذا اللقاء رافعاً شعار “ لا بديل عن الفوز”، فالفريق يرغب في إثبات أحقيته بتصدره جدول المسابقة حتى الآن، حيث يأتي الزمالك في المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، جمعهما من الفوز في 15 مباراة وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 4 لقاءات امام كل من ( الأهلي، سموحة، طلائع الجيش، إنبي).

يطمح جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، في مواصلة الضغط على النادي الأهلي من خلال تحقيقه الفوز في أكبر عدد من المباريات، حتى يزيد هذا من الحِمل على المارد الأحمر، والذي يتبقى أمامه 3 مواجهات مؤجلة في المسابقة، ويأتي في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، وفي حال الفوز في المؤجلات سيحل محل الزمالك على قمة الدوري، وهذا ما لا يريده الفارس الأبيض.

نادي الزمالك، يأمل في تكرار سيناريو دوري الموسم الماضي، فالمارد الأحمر كان لديه عدد كبير من المباريات المؤجلة ولم يتمكن من الفوز في جميع هذه المباريات، الأمر الذي سهل المهمة على نادي الزمالك، الذي استغل الوضع واستمر في تصدر جدول ترتيب المسابقة، وتمكن في الأخير من حسم لقب الدوري لصالحه.

يسعى أيضاً أبناء فيريرا، لتكرار نفس سيناريو عام 2015، وهو العام الذي شهد على تتويج القلعة البيضاء بثنائية تاريخية ( الدوري، وكأس مصر)، فالفريق لديه نفس الفرصة الذهبية بالتتويج بنفس هذه الثنائية هذا العام، فهو إلى الآن متصدر جدول الترتيب، وصعد إلى نهائي بطولة كأس مصر من النسخة الماضية، وينتظر الفائز من مباراة الأهلي وبتروجيت، لملاقاته في نهائي البطولة.