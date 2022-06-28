بحضور محافظ الدقهلية..محلية النواب تناقش تحول حدائق المنصورة العامة لأكشاك ومحلات..الاسبوع المقبل

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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /707508/بحضور-محافظ-الدقهليةمحلية-النواب-تناقش-تحول-حدائق-المنصورة-العامة-لأكشاك-ومحلاتالاسبوع-المقبل

تعقد لجنة الادارة المحلية اجتماعها الأثنين المقبل، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ضحا مصطفي عاصي، بشأن تحويل بعض حدائق المنصورة العامة "حديقة شجرة الدر – حدائق شارع قناة السويس – حدائق شارع الجيش – حديقة الحيوان، لأكشاك ومحلات، الأمر الذي يخل بالمساحات الخضراء، فضلا عن قطع النخيل والأشجار المعمرة بهدف إزالة الجزيرة الوسطى بشارع الجمهورية لعمل توسعة للطريق.

دوت الخليج

محلية النواب تناقش تحول حدائق المنصورة لأكشاك ومحلات

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، تقدم بالتهئنة للنائبة ضحي عاصي ، ذلك لانضمامها لاتحاد الكتاب الروسي وترجمة روياتها الأدبية إلي الروسية، إضافة إلى ترجمة الرويات إلى كل لغات العالم، مضيفا : " تعد الأديبة النائبة ضحي عاصي أول كاتبة وأديبة تحصل على عضوية اتحاد الكتاب الروسي، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح .

يذكر ان البرلمان وافق، على تقرير لجنة الشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 204 لسنة 2022 ، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مجهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

ويهدف التعديل الرابع على الإتفاقية باهتمام الدولة تفعيلا للمادة ( 41 ) من الدستور، والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني، والموارد المتاحة ، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية ، وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة "، ومن منطلق حرص الحكومة المصرية على النهوض بمنظومة الأسرة والصحة الإنجابية والإستراتيجية القومية للسكان ۲۰۳۰/٢٠١٥.