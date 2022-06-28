انت الان تتابع تفاصيل خبر شذى تهاجم حسن شاكوش بعد لقائه مع عمرو أديب: “كل من وهب ودب بقى يتقاله فنان" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /707505/شذى-تهاجم-حسن-شاكوش-بعد-لقائه-مع-عمرو-أديب-كل-من-وهب-ودب-بقى-يتقاله-فنان

أعربت المطربة شذى عن غضبها من لقاء مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، وخاصة ما صرح به عن سرقة حماقي أغنيته من لحن تركي مضروب.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير هجوم شذى على حسن شاكوش بسبب لقائه مع عمرو أديب

قالت شذى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “لقاء حسن الشاكوش انهارده ده بنسبالي كوميديا سوداء و هبد غير طبيعي !، كنت بضحك و عايزه اكسر التليفزيون من كميه الاستفزاز”.

شذى عن تصريحات حسن شاكوش عن حماقي: “ثق نفسك الأول واعرف تاريخ اللحن”

وتابعت: “و بالأخص الجزء بتاع الرد ان حماقي اصلا سارق اللحن من اغنيه تركي؟ و اساسا الاغنيه التركي نازله بعد اغنيه حماقي بسنتين على الاقل ! و ان اغنيه حماقي من ٢٠١٢ جايبه ١٦ مليون بس !، نقف بقا هنا اولا لما نجحت اغنيه و سارق لحنها طيب كنت من باب العلم بالشئ ثقف نفسك و اعرف تاريخ اللحن ده ايه و مين اللي واخده من مين !”.

وأضافت: “تاني حاجه قصدك ايه بأغنيه حماقي جايبه ١٦ مليون بس انك اجمد و كده من حماقي !!! م هو مش معنى ان في هوجه و انحدار في الذوق تتخيل انك جامد اوي، وتتكلم بتعالي كإنك مغني قصيده الاطلال !”.

شذى عن حسن شاكوش: أمثلة تكره الواحد في المهنة

وصرحت شذى غامضة: “والله امثله بجد تكره الواحد في اليوم اللي فكر يسيب فيه حاجات كتير بيحبها علشان يخبط في العالم دي، و لقب فنان ده يتقال على كل من هب و دب و بقا مقياس النجاح و تقدير حجم الموهبه مربوط ب views و حسابات ابعد ما تكون عن المهنيه و الفن لنا الله والله”.

حسن شاكوش يحصل على كارنيه النقابة

جدير بالذكر أنه تسلم مطرب المهرجانات حسن شاكوش كارنيه نقابة المهن الموسيقية بعد تقديمه التماس وقبوله وانتهاء أزمته بالنقابة، فنشر صورة كارنيه نقابة الموسيقيين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليها قائلًا: “الحمد لله استلمت كارنيه النقابة، جاهزين للشغل”.