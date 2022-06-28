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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /707512/جلسة-مباحثات-موسعة-بين-الرئيس-السيسي-وسلطان-عمان-بقصر-العلم-العامر

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، بالسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، في قصر العلم العامر بالعاصمة مسقط.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يلتقي سلطان عمان

وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد جلسة مباحثات منفردة بين الرئيس السيسي وسلطان عمان، حيث ثمن حيث ثمن السلطان هيثم بن طارق الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

القمة المرتقبة بين دول الخليج ومصر

وشهد لقاء الرئيس السيسي، بسلطان عمان تبادل الزعيمان الرؤى بشأن القمة المرتقبة بين الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر عقدها في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

الرئيس السيسي يصل عمان

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إمس الإثنين، إلى سلطنة عمان، ضمن جولته الخارجية للقيام بزيارة رسمية إلى كلٍ من سلطنة عمان ومملكة البحرين، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.

وأعرب السلطان العماني عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العماني على كافة الأصعدة، فضلاً عن إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بعمان في مختلف المجالات، مع التأكيد على حرص عمان على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، بما فيها من خلال زيادة الاستثمارات العمانية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

من جانبه؛ شكر الرئيس السيسي، أخيه جلالة السلطان العماني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً اعتزاز مصر بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك، واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

كما ثمن الرئيس مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إلى جانب التوافق العماني المصري إزاء كافة القضايا الاقليمية والدولية.