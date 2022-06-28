حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 29-6-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 29-6-2022

مهنياً: يبدأ أورانوس بالتراجع في برجك ويشير الى مسألة مستجدة في مجال عملك عاطفياً: قد تحقق بعض الرغبات ويؤدي المحيط دوراً كبيراً في حماية العلاقة الناشئة صحياً: تبذل قصارى جهدك لتبرهن للجميع أنك قادر على حماية نفسك من الأمراض

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 29-6-2022

مهنياً: يتراجع أورانوس في الحل ولن يقف أحد في وجه طموحاتك الكبيرة، ولن يثنيك أي عائق عن التقدم بخطى ثابتة عاطفياً: راحة واضحة في العلاقة بالشريك جراء الاتفاق الكامل والصادق بينكما صحياً: تحاول التلهي بأي شيء يبقيك بعيداً عن الهموم والمتاعب والبقاء بصحة جيدة

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 29-6-2022

مهنياً: مع تراجع أورانوس في برج الحمل، يحالفك الحظ ويحمل إليك الفلك مفاجأة سارّة أو لقاءً استثنائيّاً أو خبراً جديداً عاطفياً: تهمك مصلحة الحبيب وتحاول أن تساعده على تحقيق طموحه وأحلامه، فيقدر لك ذلك صحياً: تستعين بخبرات بعض الأشخاص في المجال الرياضي لاختيار النوع المناسب لك

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 29-6-2022

مهنياً: يتراجع أورانوس في برج الحمل ويسهم في تحسين وضعك المادي. عليك تحضير الشروط المناسبة لطرحها على المعنيين اليوم قبل الغد عاطفياً: تتوالى عليك الأخبار الجميلة، وهذا يساعدك على ترسيخ علاقتك بالشريك بما يتناسب مع طموحاتكما صحياً: السعي وراء المتاعب يرهق أعصابك، حذار ما ينتظرك في الأيام المقبلة فهي قد تحمل الكثير من المفاجآت

حظك اليوم برج الأسد الاربعاء 29-6-2022

مهنياً: يبدأ أورانوس تراجعه في منزلك التاسع، وقد تعطي الآخرين المجال لحل الأمور، وخصوصاً أن الوضع بات محتداً عاطفياً: قد تكون أهملت بعض المواضيع العاطفية، لكنّ المجال ما زال متاحاً لتلافي الأسوأ صحياً: الحل الوحيد لتحريك العضلات القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 29-6-2022

مهنياً: إطلاق الأحكام العشوائية بحق الزملاء ليس من شيمك، فأنت تتمتع ببعد نظر متميز وتقيّم الناس وفقاً لمعاشرتك لهم عاطفياً: تتمتع بقدر عالٍ من المنطق والنزاهة في تقييم الشريك حتى لو كان مخطئاً صحياً: تتحمل الآلام التي تنتابك بصمت بغية ألا تثير قلق العائلة، أنت فعلاً إنسان رائع

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 29-6-2022

مهنياً: لا تحاول استفزاز الآخرين، فذلك سيخلق لك بعض الأعداء والمنافسين عاطفياً: سعادة لافتة في طريقها اليك، وهذا سببه التفاهم التام على العناوين الاساسية صحياً: الخضار والفاكهة تعتبر ضرورية في حياتنا اليومية، والاعتماد عليها ضروري

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 29-6-2022

مهنياً: تعزم على تغيير حياتك للتخلص من كل ما يزعجك ويعيق حركتك في العمل عاطفياً: تشعر أن الوقت قد حان لوضع حد نهائي لحالة التردد أو عدم الثبات في أسس حياتك العاطفية، وتجتهدين لوضع أسس جديدة متينة صحياً: الأولوية في حياتك إلى جانب حياتك المهنية والعائلية يجب أن تكون لوضعك الصحي لا لشيء

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 29-6-2022

مهنياً: تدخل الشمس برج الأسد فتوفر لك طاقة إيجابية، ولن تعاكسك بعض الأمور في العمل ولا تعرف كيف تتعامل معها عاطفياً: تدخلاتك تسبب المتاعب للحبيب فكن حذراً وإلا فإنك لن تلبث أن تصبح وحيداً صحياً: اضطراب في المعدة أو شعور بآلام خفيفة في الظهر ما يستدعي زيارة الطبيب على عجل

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 29-6-2022

مهنياً: من المؤسف ما وصلت إليه حالتك، بسبب عدم مبالاتك بكل ما يدور حولك من أمور أخطأت في تقدير حساباتك لها عاطفياً: لا تخضع لمتطلبات الحبيب قبل أن تتأكد من إمكاناتك وإلا وضعت نفسك أم موقف حرج صحياً: يجب أن تكون معتدلاً في كميات المأكولات التي تتناولها في كل وجبة

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 29-6-2022

مهنياً: تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح الذي حققته في الفترة السابقة، لكن يستحسن أن تتعلم من الماضي لتنجح في المستقبل عاطفياً: حاول أن تتجاوز الخلافات البسيطة مع الشريك، لأنّ ما يجمعكما قد لا تجده عند أي شخص آخر صحياً: لا تسر عكس التيار وتخالف التعليمات الطبية ولا سيما أن وضعك حرج ودقيق

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 29-6-2022

مهنياً: يتراجع أورانوس في برج الحمل، فلا تدع مشاكل العمل تتراكم عليك وجد لها حلولاً في الوقت المناسب عاطفياً: مشاعر الغيرة تتحرك في قلب الحبيب مما يدخل السرور الى قلبك معتبراً أنه يحبك جداً صحياً: حاول أن تخرج من البيت وتنظم سهرة مع الأصدقاء تمارس فيها هوايتك في الرقص​