وزيرة الهجرة تهنئ باحثا مصريا حصل على ميدالية علمية بأمريكا

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور أحمد سليمان الباحث المصرى بمعهد كالتك بأمريكا "ومعهد كاليفورنيا للتقنية"، نظرًا لحصوله على "ميدالية الولايات المتحدة" من مركز البحوث الأميركى بالتعاون مع وزارة الدفاع الأميركية، نتيجة لأبحاثه المنشورة والاكتشافات العلمية من القطب الجنوبى المتجمد (أنتاركتيكا).





ورحبت السفيرة نبيلة مكرم بالدكتور أحمد سليمان، معربة عن سعادتها لما حققه من إنجازات فى مجال العلوم الفيزيائية وإشادة الكثير من الخبراء بما يقوم بع من أبحاث لمحاولة فهم نشأة الكون وكيف حصل الانفجار العظيم ما يساعدنا كثيرا فى محاولة فهم الحاضر وظواهره وكيف تكونت العناصر الأساسية، التى تدخل فى تكوين كل شىء حولنا، وهو ما يمثل فخرا واعتزازا بالعالم المصرى ونموذجا مشرفا للمصريين بالخارج.

وقالت وزيرة الهجرة إن النجاح الذى حققه الدكتور أحمد سليمان يضيف للمزيد من نجاحات المصريين بالخارج الذين يثبتون دوما أنهم خير سفراء لمصر فى الدول التى يقيمون ويعملون بها، بما يقدمونه من صورة إيجابية ومشرفة لمصر والمصريين حول العالم، مثمنة حرص الدكتور أحمد سليمان برفع العلم المصرى خلال فترة تواجده فى القطب الجنوبى، وهو ما يثبت الولاء والانتماء الشديد لدى المصريين بالخارج إلى وطنهم الأم مصر.

وقدم الدكتور أحمد سليمان الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على جهدها لرعاية شؤون المصريين بالخارج، والتواصل معهم دائما والدعم والتشجيع الدائم لهم ليحققوا المزيد من النجاحات، مشيرا إلى أن أسعد لحظاته مر بها هى عند رفعه علم مصر فى القطب الجنوبى.

وأضاف سليمان أنه تخرج من كلية الهندسة بشبرا، وهى تابعة لجامعة بنها، وكان من ضمن أحلامه الدراسة والتعلم فى الجامعات الكبيرة فى أمريكا وأن تكون له إسهامات ملموسة فى العلم، وقدم على كثير من المنح بهذه الجامعات الكبيرة فى سنة 2010 بعد التخرج ولكن لم يتم قبوله، ولكن طور من نفسه وأعالج نقاط الضعف وأقدم مرة أخرى، حت تم قبوله فى جامعة كالتك بأمريكا.

واستعرض سليمان تجرته قائلا: "تجربتنا عبارة عن تصميم تليسكوب علمى من قبل فريق بحثى تعاونى يحاول البحث فى نشأة الكون وبداية الزمن عن طريق رصد موجات عمرها بلايين السنين تسمى موجات الخلفية الإشعاعية للكونوموجات الجاذبية التضخمية وقياس خواصها الفيزيائية، وهذه الموجات تعطينا معلومات كثيرة عن ما حدث فى بداية الكون ولحظة الانفجار العظيم وكيف تكونت العناصر الأساسية التى تدخل فى تكوين كل شىء حولنا، ويشارك فى تصميم هذه التجربة جامعة كالتك ووكالة الفضاء الأمريكية وجامعة هارفارد وجامعة ستانفورد وجامعة مينسوتا، وتابع أن القطب الجنوبى يعتبر هو البيئة المناسبة على كوكب الأرض لرصد تلك الموجات بدقة بسبب جفاف وبرودة القطب الشديدة".

وأبدى الدكتور أحمد سليمان استعداده للتواصل مع وكالة الفضاء المصرية والمراصد الفلكية بمصر للمساهمة فى تطوير العمل والاستفادة من تجربته فى وكالة ناسا من خلال عمله بمختبر الدفع الصاروخى بناسا.