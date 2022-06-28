انطلاق الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الجزائرية.. اليوم

جدة - نرمين السيد - تنطلق اليوم بالجزائر، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزارى للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة فى دورتها الثامنة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ورئيسة الجانب المصرى، وأحمد زغدار وزير الصناعة ورئيس الجانب الجزائرى.





ويأتى انعقاد فعاليات اللجنة فى إطار حرص البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات الثنائية على المستوى التجارى والاستثمارى والاقتصادى بما يحقق التنمية المشتركة.

وتنعقد الاجتماعات التحضيرية الوزارية، عقب انعقاد اجتماعات الخبراء على مدار يومى الأحد والإثنين، بمشاركة ممثلى 16 جهة وطنية، والجهات الجزائرية المقابلة، حيث تم خلال الاجتماعات التباحث بشأن وثائق التعاون المقترح التوقيع عليها فى مجالات التعاون المختلفة المقرر التوقيع عليها فى ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، فضلا عن بحث مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الجهود المستقبلية، فى إطار التنسيق والتعاون المتبادل بين البلدين بما يفتح آفاق العمل المشترك لتحقيق التنمية وتلبية تطلعات البلدين الشقيقين.

وترأس وفد الخبراء من الجانب المصرى وزارة التعاون الدولى، كما ضم الوفد ممثلى وزارات الخارجية، والداخلية، والتعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والإنتاج الحربى، والتربية والتعليم، والتجارة والصناعة، والطيران المدنى، والنقل، والبنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويتبع انتهاء الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزارى، انعقاد اجتماعات اللجنة العليا برئاسة رئيسى وزراء البلدين حيث يتم التوقيع على وثائق التعاون المشترك.

وتتمتع مصر والجزائر بعلاقات وطيدة وتاريخية وتنظم اللجنة العليا المشتركة مجالات التعاون بين البلدين، وعقد فى إطارها 7 دورات للجنة برئاسة رئيسى وزراء البلدين كان آخرها عام 2014، حيث انعقدت الدورة السابعة وتم خلالها التوقيع على 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

وعلى مدار الفترة الماضية قامت وزارة التعاون الدولى بالتنسيق بين الجهات الوطنية والجانب الجزائرى للإعداد لأعمال الدورة الثامنة من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث عقد منذ بداية العام الجارى عدة بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسفير الجزائرى بالقاهرة، كما عقدت اجتماعات أخرى ضمت الجهات المعنية من الجانبين المصرى والجزائرى للتنسيق بشأن ترتيبات انعقاد اللجنة.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولى تعمل على تنمية العلاقات الثنائية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة فى إطار رؤية الدولة التنموية، من خلال اللجان المشتركة حيث تشرف الوزارة برئاسة 68 لجنة ما بين لجان عليا ووزارية وقطاعية مع دول آسيوية، وقارة أوروبا، ودول عربية، وقارة أفريقيا، وقارة أمريكا اللاتينية، وبداية يوليو عام 2021 حتى الآن فإن الوزارة قامت بعقد 7 لجان مشتركة مع دول الأردن وتونس وليبيا وجنوب السودان وأوكرانيا وأذربيجان وغيرها من الدول.