جامعة عين شمس تكرم قياداتها والحاصلين على جوائز الدولة (صور)

جدة - نرمين السيد - وتم خلال الجلسة تكريم الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، والدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة.

وقدم الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة الشكر لكلية الزراعة على استضافتها للمجلس، مثمنا الجهود التى بذلها قيادات الجامعة خلال فترة توليهم للمنصب، متمنيا لهم المزيد من النجاحات فى مسيرتهم العلمية، مؤكدا أن الجامعة ستظل تنهل من خبراتهم باستمرار.



وتقدم المتينى بالشكر للدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على ما بذله من جهد طول فترة تحمله المسؤولية فى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدا أنه لا يبخل بالجهد والوقت وكان دائم الانشغال بتطوير القطاع والمتابعة المستمرة وترك بصمة شاهدة على ما قام به.

وعبر الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب عن سعادته بالعمل فى منظومة إدارة الجامعة، وتقدم بالشكر لكل قيادات الجامعة على ما بذلوه من جهد لرفع اسم جامعة عين شمس.

وقدم الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث الشكر الى ا.د. هشام تمراز وما تميز به من انضباط وجهد موفور فى العمل واستمرارية العطاء.



وأعرب الدكتور هشام تمراز عن سعادته بالعمل والتعاون المثمر بين إدارة جامعة عين شمس برئاسة أ.د. محمود المتينى الذى لا يألوا جهدا لجعل جامعة عين شمس الأولى على مستوى الشرق الأوسط، مشيدا بدوره فى تذليل الصعاب والتحديات التى واجهت القطاع.

وأشاد الدكتور هشام تمراز بالتناغم الدائر بين قطاعات الجامعة الثلاثة (التعليم والطلاب - الدراسات العليا والبحوث- خدمة المجتمع وتنمية البيئة) مما يتيح أعلى درجات التكامل بين القطاعات.

كذلك تم خلال المجلس تكريم أساتذة الجامعة الحاصلين على جائزه الدولة من المجلس الأعلى للثقافة وهم الدكتور سعيد إسماعيل على الأستاذ المتفرغ بكلية التربية والحاصل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية، والدكتور يوسف حسن نوفل الأستاذ المتفرغ بكلية البنات والحاصل على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب، والدكتورة رشا عادل عبد العزيز الأستاذ المساعد بكلية البنات الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية فى مجال التربية وعلم النفس.

كذلك كرم المجلس الدكتورة نهلة صلاح منصور المدرس بكلية الألسن لحصولها على جائزة الدولة التشجيعية فى مجال الآداب، والدكتور بهاء ابراهيم عبد الحافظ المدرس بكلية الآداب لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاجتماعية.