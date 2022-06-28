الأقصر تبدأ تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش البر الغربى بالقرنة

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الاهتمام بالمواطن، وضمن خطة الحكومة للتوسع فى إنشاء متنزهات وحدائق، واستمرارا لجهود محافظة الأقصر فى خلق متنفسات جديدة وحديثة بطراز عصرى وتهيئة مناطق للنزهة.

وأعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، خلال جولته بمدينة القرنة لمتابعة تنفيذ المشروع، البدء فى إنشاء الكورنيش الجديد، الذى يتماشى مع تاريخ وحضارة الأقصر، حيث سيتم إنشاء الكورنيش وفقاً لأحدث الطرز الحديثة، ليكون ممشى ومزار سياحى عالمى يخدم المواطنين وحركة السياحة ويعد متنفساً لأهالى الأقصر.

ويشمل مشروع الكورنيش الجديد، تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، وسيضم ممشى على غرار ممشى أهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضا متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع إنشاء ساحات انتظار للسيارات، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية.

تراعى أعمال إنشاء الكورنيش الجديد، الهوية البصرية للمحافظة، امتزاجا بالحضارة القديمة، وسيوازى كورنيش البر الغربى كورنيش النيل بالبر الشرقى ومعبد الأقصر ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط، وستتفرع منه مسارات لخدمة الحركة السياحية بالبر الغربى.