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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /707503/تشكيل-الزمالك-المتوقع-أمام-سيراميكا-كليو-باترا-بالدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نادي سيراميكا كليو باترا في الجولة لثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمتم التاسعة والنصف مساء اليوم، ويستضيف ستاد القاهرة هذا اللقاء.

دوت الخليج:

وتُذاع المباراة على قناة “أون تايم سبورتس”، في تمتم التاسعة والنصف مساء ويعلق عليها أمير محروس، ويأمل الفارس الأبيض في تحقيق الفوز على فريق سيراميكا، حتى تستمر صدارته على جدول ترتيب الدوري التي يحتلها برصيد 48 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض، المباراة بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في الدفاع: عبدالله جمعة، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، محمد طارق.

في الوسط: محمد أشرف روقا، إمام عاشور، سيف جعفر.

في الهجوم: أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.

غيابات الزمالك عن مواجهة سيراميكا

ومن المقرر أن يغيب كل من محمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني ومحمود علاء، وحازم إمام وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمد أبو جبل وطارق حامد عن القائمة.

فيما يوسف أوباما بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية ورزاق سيسيه.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

الجدير بالذكر أن حقق نادي الزمالك، الفوز علي نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت على على المقاولون العرب، في إطار منافسات بطولة الدوري العام، لتصبح النتيجة 1-2 للفريق الأبيض.

وتقدم البنك الأهلي عن طريق عاصم صلاح من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود البنا، بعد إعاقة لاعب الزمالك عبد جمعة للاعب البنك الأهلي في الدقيقة 53.

ونجح سيف الجزيري الذي دخل بديلا الشوط الثاني، في عودة الزمالك للمبارة مرة أخرى في الدقيقة 71 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاءتقدم سيف الدين الجزيري لنادي الزمالك في مرمى البنك الأهلي، في الدقيقة 84 من عمر المباراة.