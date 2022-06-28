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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /707500/نجيب-ساويرس-يعتذر-عن-تويتة-هاني-شاكر-ويؤكد-ربنا-ما-بيسامحش-في-قطع-الأرزاق

وجه رجل الاعمال الكبير نجيب ساويرس اعتذاره لجمهور ومتابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعدما أثارت تويتته عن نقيب الموسيقيين المستقيل هاني شاكر الجدل في الساعات القليلة الماضية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير اعتذار نجيب ساويري عن تويتته ضد هاني شاكر

كتب نجيب ساويرس عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أعتذر لكل اللى زعلوا من التويته الخاصة بنقيب الموسيقيين هانى شاكر … لكن أذكر بكلمتى مع عمرو أديب ". ربنا ما بيسامحش فى قطع الأرزاق ".

نجيب ساويرس بعد استقالة هاني شاكر: “عايز محل قلل رخيصة”

وكان قد أعرب نجيب ساويرس عن سعادته بإستقالة هاني شاكر عن منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، اذ كتب عبر موقع تويتر: “" استقاله هاني شاكر من نقابه المهن" الموسيقية ! … ممكن حد يبعتلي عنوان محل قلل رخيصة”.

هاني شاكر يتقدم باستقالته على الهواء

يذكر أنه أعلن النقيب هاني شاكر في مساء أمس الإثنين استقالته من نقابة المهن الموسيقية، مشيرا إلى أنه قرار لا رجعة فيه، وأكد ان استقالته بسبب المناوشات التي حدثت في مؤتمر حسن شاكوش اليوم والتي لم تكن تصح في وجوده أو عدمه.

وكانت تصريحات الفنان هاني شاكر في الفترة الأخيرة تكشف معاناته مع منصبه كنقيب للمهن الموسيقة، اذ قال بأنه نادما على الجلوس على كرسي النقابة في إحدى تصريحاته التليفزيونية، وأكد أنها جعلته لقمة سائغه للإعلام والسوشيال ميديا وعرضة للتطاول والاهانه والنيل من تاريخه الفني ومن شخصه الذي لم يتخيل ابداً ان يتعرض له طوال حياته.

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وأتى قرار استقالة هاني شاكر عن منصبه كنقيب للموسيقين بعد الجدل والخلافات التي حدث اليوم في جلسة اعتذار مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، اذ اعتبر هاني شاكر أن ما حدث في وجوده إهانة له.