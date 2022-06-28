انت الان تتابع تفاصيل خبر شوبير عن هبوط الأهلي: الكبير يمرض ولا يموت في كرة القدم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /707497/شوبير-عن-هبوط-الأهلي-الكبير-يمرض-ولا-يموت-في-كرة-القدم

علق أحمد شوبير الإعلامي بقنوات أون سبورتس، على هبوط فريق أهلي جدة إلى دوري الدرجة الأدني من الدوري السعودي، وذلك لأول مرة في تاريخه عقب تعادله السلبي أمام نظيره الشباب، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الاثنين، في إطار الجولة 30 والختامية من مسابقة دوري محمد بن سلمان.

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ونشر شوبير، منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”، مواسياً جمهور الأهلي، وجاء فيه : “أولاً كل التهنئه للزعيم نادي الهلال السعودي بالفوز بالدورى شبه الاعجازي هذا الموسم، وهاردلك لنادي اتحاد جده بطوله كانت ف المتناول أضاعوها بغرابه شديده ولكن القادم مؤكد أفضل”.

وعن هبوط الأهلي: “ثانيا كلمتي لجماهير أهلي جدة، خدوا من هذه الكبوه الصعبة الدرس لتعودوا بقوة من جديد النادي الأهلي العظيم، والآن هو وقت المسانده للعوده مع تصحيح الأخطاء .. الكبير يمرض ولا يموت في كرة القدم”.

وعاشت الجماهير السعودية ليلة مختلطة بالمشاعر تباينت ما بين الحزن ، الفرحة، الندم، والانكسار، فالفرحة كانت من نصيب فريق الهلال الذي حقق جدوري إعجازي، في آخر جولات البطولة، بعدما حقق الفوز على فريق الفيصلي بنتيجة هدفين دون رد، وتُوج باللقب للمرة الثامنة عشر في تاريخه، وسط أجواء صاخبة من جانب جماهير الزعيم، وذلك نظراً لصعوبة تحقيق اللقب الذي كان على مقربة من نادي اتحاد جدة.

أما الندم والحزن، فكان عنوان ما شعر به جمهور العميد “ اتحاد جدة” والمحترف ضمن صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، حيث تعادل الفريق سلبياً أمام فريق الباطن، وأضاعوا الفرصة عليهم للتويج باللقب بعدما كانوا محتلين جدول الصدارة حتى قبل نهاية المسابقة بـ 5 جولات، ولكن استفاقة الزعيم في الوقت المناسب أبعدت الاتحاد عن المنافسة، وعاش حجازي ورفاقه ليلة هي الأصعب بعد ضياع حلم التتويج.

أما الانكسار والحزن أيضاً، فكان للكبير أهلي جدة، والذي هبط لأول مرة في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى، وسط صدمة كبيرة من جانب عشاق الفريق صاحب الاسم والباع الكبير في الدوري السعودي.