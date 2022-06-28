موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في كأس مصر

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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر النسخة القديمة، بعد الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما أول أمس الأحد، وضرب المارد الأحمر موعداً مع فريق بتروجيت في دور الأربعة من البطولة.

دوت الخليج:

وتنطلق مباراة الأهلي وبتروجيت في كأس مصر، في تمام التاسعة والنصف مساء يوم السبت المقبل الموافق 2 من يوليو المقبل، ويأمل الفريق الأحمر في تحقيق الفوز والعبور لنهائي البطولة، لملاقاة الزمالك الذي تأهل بدوره على حساب فريق أسوان بعد الفوز بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما منتصف الشهر الجاري.

وقبل لقاء بتروجيت، يستعد المارد الأحمر لمواجهة سموحة، في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة كأس مصر، وذلك في تمتم التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء الموافق 29 من يونيو الجاري، على ستاد الإسكندرية، ويطمح سامي قمصان المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر، في تخطي عقبة الفريق السكندري لمواصلة الزحف نحو القمة التي يحتلها نادي الزمالك برصيد 48 نقطة من إجمالي خوضه 22 مباراة، فيما يأتي الأهلي ثالثاً برصيد 44 نقطة جمعهما من 19 مباراة، ويتبقى له 3 مواجهات مؤجلة أمام كل من ( الجونة، الإسماعيلي، المقاولون العرب).

ويستعيد الأهلي، خدمات بعض من لاعبيه المصابين مثل ( علي معلول، علي لطفي)، فيما سيغيب كل من ( بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، محمود وحيد، أكرم توفيق، عمار حمدي، حسين الشحات، أحمد عبد القادر) بسبب الإصابة.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

الجدير بالذكر أن حقق الأهلي فوز هاماً علي نظيره غزل المحلة بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما أحرز حيث أهداف النادي الأهلي فى شباك المحلة كل من من مجدي "أفشة" في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، ومحمد شريف في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني، فيما جاء هدف المحلة الوحيد عن طريق حميد ماو في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني، وأسدل الستار على المباراة التي شهدت أحداثها إثارة ومتعة كبيرة بين الفريقين.