ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2022

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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - يتصدر أحمد سيد"زيزو" ترتيب هدافي الدوري المصري، حيث يدخل الزمالك مباراته اليوم، ضمن منافسات الدوي المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أحمد سيد زيزو‑ الزمالك11 هدف

مروان حمدي‑ سموحة10 هدف

جون أوكويي إيبوكا‑ إنبي9 هدف.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

الجدير بالذكر أن حقق نادي الزمالك، الفوز علي نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت على على المقاولون العرب، في إطار منافسات بطولة الدوري العام، لتصبح النتيجة 1-2 للفريق الأبيض.

وتقدم البنك الأهلي عن طريق عاصم صلاح من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود البنا، بعد إعاقة لاعب الزمالك عبد جمعة للاعب البنك الأهلي في الدقيقة 53.

ونجح سيف الجزيري الذي دخل بديلا الشوط الثاني، في عودة الزمالك للمبارة مرة أخرى في الدقيقة 71 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاءتقدم سيف الدين الجزيري لنادي الزمالك في مرمى البنك الأهلي، في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - أحمد سيد زيزو خط الهجوم: أشرف بن شرقي :ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري- عمر السعيد