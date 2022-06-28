انت الان تتابع تفاصيل خبر منذ قليل.. بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /707496/منذ-قليل-بدء-امتحان-اللغة-الأجنبية-الثانية-لطلاب-الثانوية-العامة

بدء منذ قليل، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، بإجمالي عدد 708 ألف و478 طالب/طالبة أمام 2089 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، أداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، من خلال أسئلة وإجابات على "البابل شيت" وفقا لأسئلة نظام التقييم الجديد للثانوية العامة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، الطلاب بمراعاة الحضور في تمام الساعة الثامنة صباحا قبل بدء الامتحان، لتمكين المراقبين والملاحظين من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الخاصة بالتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات – أو أي أجهزة" تساعد على الغش، لعدم حدوث أي تكدس خارج اللجان.

ويختار طلاب الثانوية العامة، مادة من مواد اللغة الأجنبية الثانية التي يرغب فيها من الصف الثاني الثانوي من بين عدد من اللغات الأجنبية (الفرنسية – الألمانية – الصينية – الإيطالية - .. وغيرها)، غير أن أغلب الاختيارات تقع بين مادتي اللغة الألمانية واللغة الفرنسية.

أسئلة تعتمد على الفهم

وتعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 على الفهم وليس الحفظ، وتكون جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، لتسهيل عملية التصحيح الإلكتروني التي تعتمد على الماسح الضوئي"الاسكانر" دون تدخل أي عنصر بشري.

كما تعقد الامتحانات، بنظام "أوبن بوك"، حيث أتاحت مجلد مفاهيم يضم جميع المواد لكافة الشعب(علمي علوم / رياضيات- أدي) للطلاب أُثناء الامتحانات، بدلا من الكتاب المدرسي.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2022، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

انطلقت الاثنين 20 يونيو، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وبحسب جدول الامتحانات، اذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، أبريل الماضي، تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2022، الخميس 21 يوليو المقبل .