المدرب الجديد يحسم مصير "كهربا وريان وبواليا" مع الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 09:29 صباحاً - يحسم المدير الفني الأجنبي الجديد الذى سيتولى قيادة الأهلي موقف الثلاثي العائد من الإعارة "محمود كهربا وأحمد ياسر ريان ووالتر بواليا" من العودة لصفوف المارد الأحمر بنهاية الموسم الجارى، ومن ثم قيدهم فى قائمة الموسم الجديد من عدمه، باعتباره صاحب القرار فى حسم مصير كل اللاعبين العائدين من الإعارات بعد توليه المهمة بشكل رسمي.

ويترقب مسئولو الأهلي حسم ملف المدير الفني الأجنبي من أجل استطلاع رأيه فى مصير كل اللاعبين العائدين من رحلات إعارة، سواء داخل مصر أو خارجها، لرسم ملامح قائمة الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، باعتباره صاحب القرار الأول فى تحديد مصير كل اللاعبين غير المقيدين بالقائمة فى الوقت الحالي.

ورغم وجود رغبة لدى لجنة التخطيط في الأهلي في عودة الثنائي محمود كهربا وأحمد ريان إلى الأهلي فى الموسم المقبل، مع تسويق والتر بواليا، ولكن يبقى القرار النهائي بيد المدير الفني الجديد، قبل الكشف عن احتياجاته من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل من عمر مسابقة الدوري المصري.