عاجل- بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - واستقبلت اللجان الطلاب قبل بدء الامتحان بالعصا الإلكترونية، للتفتيش عن الأداوات التكنولوجية التى قد يستخدمونها فى الغش مثل "سماعات البلوتوث، الهواتف المحمولة، الساعات الإلكترونية وكروت الفيزا" وغيرها.

ويستخدم مسؤولو أمن اللجان العصا الإلكترونية لتفتيش طلاب الثانوية العامة أكثر من مرة خلال اليوم الامتحانى، الأولى أثناء دخول الطلاب مع فتح أبواب اللجان، والثانية داخل الفصول الامتحانية، والثالثة قبل توزيع كراسات الأسئلة ويكون التركيز على الديسكات للتأكد من عدم إخفاء أى أدوات داخلها، أما المرة الرابعة فتكون بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

بدورها تابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة إلى جميع لجان سير الامتحان البالغ عددها 2089 لجنة امتحانية، فى المواعيد المحددة.

وتوضع أوراق الامتحانات فى مظاريف مغلقة داخل صناديق معدنية محكمة الغلق بأرقام سرية، وتنقل من مراكز توزيع الأسئلة إلى اللجان الامتحانية وسط حراسة أمنية مشددة، ولا تفتح إلا بموجب محضر تحت مسؤولية رئيس لجنة سير الامتحان مباشرة.

وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة ملازم أضافية فى اللغات الأجنبية الثانية خلاف الفرنسية، إلى جانب مجلدات المفاهيم التى يتم توزيعها على الطلاب، استجابة لشكاوى أولياء الأمور والطلاب بشأن عدم كفاية مجلدات المفاهيم فى اللغات الثانية: الإسبانية، الألمانية، الإيطالية والصينية.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، يوم الأحد الموافق 26 يونيو الجارى، بمادة اللغة العربية.

وكان طلاب الثانوية العامة، انتهو من أداء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع خلال يومى 20 و21 يونيو وهى مواد: التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

ويتسلم الطلاب فى المواد الأساسية، كتيبا للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجونه من: قوانين، مفاهيم، صور وخرائط، وغيرها مما يغنيهم عن الحفظ، ويفرغهم للفهم والتحليل والإبداع.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا وطالبة، منهم 268 ألفا و897 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و100 ألف و213 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".

وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى 21 يوليو المقبل.