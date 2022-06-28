58 مليون خدمة طبية لمحافظات المرحلة الأولى بـ«حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 58 مليون و900 ألف خدمة طبية بمختلف التخصصات لأهالى محافظات المرحلة الأولى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصرى تحت شعار "حياة كريمة".





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الى أن الخدمات الطبية استفاد منها 24 مليون و100 ألف مواطن بـ 626 قرية على مستوى 20 محافظة، وذلك من خلال مختلف قطاعات الوزارة وبالتنسيق مع وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية بقطاع الرعاية الصحية والتمريض.

ولفت عبدالغفار إلى تقديم الخدمات الطبية بقرى "حياة كريمة" المرحلة الأولى من خلال 1460 منشآة طبية، وذلك بالتوازى مع تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية بهذه المناطق، فى ضوء الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المستوى الصحى بالأماكن المستهدفة.

وقال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض والمدير التنفيذى لبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين، إن الخدمات المقدمة للأهالى تمت بالتعاون بين قطاعات (الطب العلاجى، الطب الوقائى، تنظيم الأسرة، الرعاية الصحية والتمريض).

وأوضح الدكتور وائل عبد الرازق، أن نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين شملت 26 خدمة قدمها قطاع الرعاية الصحية والتمريض لـ 27 مليونًا و202 ألف و495 مواطنًا، و6 خدمات بتنظيم الأسرة استفاد منها 10 ملايين و536 ألفًا و670 مواطنا، بالإضافة إلى 7 خدمات وفرتها القوافل بقطاع الطب العلاجى استفاد منها 630 ألفًا و288 مواطنًا، فضلاً عن 20 خدمة قدمها قطاع الطب العلاجى استفاد منها 20 مليونًا و378 ألفًا و327 مواطنًا.