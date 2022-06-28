جدة - نرمين السيد - وتشمل اللغة الأجنبية الثانية كل من: "الفرنسية والأسبانية والإيطالية والألمانية والصينية"، بواقع 33 سؤالا جميعها اختيار من متعدد. ويؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين STEM الامتحان فى مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)". ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا - طالبة، منهم 268 ألفا و897 طالبا - طالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا - طالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و100 ألف و213 طالبا - طالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الصف الثالث الثانوى.. اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.