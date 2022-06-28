القسم الأدبى.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الصرف اليوم

جدة - نرمين السيد - جدير بالذكر أنه تم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم فى المناطق الأزهرية فى مختلف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، واللجان المشكلة تباشرعملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعى بين الطلاب فى اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب فى اللجان من خلال الأطباء الزائرين.

كما يذكر أن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام تبلغ 605 لجان على مستوى الجمهورية، ويؤدى الامتحانات ما يقارب 139 ألف طالب وطالبة فى مختلف الأقسام، إذ يبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 913 ألف و92 طالبا، والقسم العلمى 466 ألف و48 طالبا، و143 طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و539 طالبا فى معاهد البعوث الإسلامية.