انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل مواجهات اليوم.. ترتيب جدول الدوري المصري حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 08:47 صباحاً - محمد السيد - /707492/قبل-مواجهات-اليوم-ترتيب-جدول-الدوري-المصري

شهد جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز بعض ، بعد إقامة 3 مباريات أمس الإثنين 27/6/2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري المصري

الزمالك 48 نقطة

بيراميدز 46 نقطة

الأهلي 44 نقطة

فيوتشر 39 نقطة

سموحة 36 نقطة

طلائع الجيش 36 نقطة

البنك الأهلي 30 نقطة

فاركو 30 نقطة

الاتحاد السكندري 28 نقطة

إنبي 26 نقطة

سيراميكا 26 نقطة

المصري 26 نقطة

غزل المحلة 25 نقطة

الجونة 21 نقطة

الإسماعيلي 19 نقطة

المقاولون العرب 19 نقطة

إيسترن كومباني 16 نقطة

مصر المقاصة 14 نقطة.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

الجدير بالذكر أن حقق نادي الزمالك، الفوز علي نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت على على المقاولون العرب، في إطار منافسات بطولة الدوري العام، لتصبح النتيجة 1-2 للفريق الأبيض.

وتقدم البنك الأهلي عن طريق عاصم صلاح من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود البنا، بعد إعاقة لاعب الزمالك عبد جمعة للاعب البنك الأهلي في الدقيقة 53.

ونجح سيف الجزيري الذي دخل بديلا الشوط الثاني، في عودة الزمالك للمبارة مرة أخرى في الدقيقة 71 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاءتقدم سيف الدين الجزيري لنادي الزمالك في مرمى البنك الأهلي، في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - أحمد سيد زيزو خط الهجوم: أشرف بن شرقي :ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري- عمر السعيد.