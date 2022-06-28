حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل ونسبة الرطوبة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يكون معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

وأشار الخبراء إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية.

ومن المتوقع وجود نشاط لـ الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

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وادى النطرون 34 24

طنطا 33 23

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السلوم 31 23

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بورسعيد 30 23

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المنصورة 34 24

الإسماعيلية 35 23

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نخل 34 17

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طابا 32 21

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الغردقة 36 28

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أسوان 40 28

إدفو 40 27

أبوسمبل 40 27

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