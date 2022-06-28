الإفتاء تكشف فضلا عظيما لـ سورة البقرة

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة".

وسورة البقرة هى سورة مدنية وهى ثانى سورة فى ترتيب المصحف، وأول سورة نزلت بعد هجرة الحبيب المصطفى إلى المدينة المنورة وتشتمل على عدة أيات لأحكام القصاص والصيام والربا والدين وغيرها.