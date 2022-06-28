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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 07:50 صباحاً - محمد السيد - /707490/موعد-مباراة-الزمالك-أمام-سيراميكا-والقنوات-الناقلة

يستعد فريق الزمالك لمباراته اليوم الثلاثاء، ضد نظيرة سيراميكا بالجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل الزمالك مباراته اليوم، بعدما حقق الفوز علي نظيره البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت فى إطار لقاءات الجولة 22 من الدورى.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك ضد سيراميكا عبر قنوات" اون تايم سبورت".

قائمة الزمالك

فى حراسة الرمي:محمد عواد والسيد عطية.

في الدفاع: محمود حمدي الونش ومحمد طارق وحسام عبدالمجيد وعبدالله جمعة ومحمد حسام “بيسو”.

في الوسط: إمام عاشور وإسلام جابر ومحمد أشرف روقا ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف جعفر وسيد محمد عبدالله.

في الهجوم: يوسف أسامة وعمر السعيد وسيف الجزيري.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

الجدير بالذكر أن حقق نادي الزمالك، الفوز علي نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت على على المقاولون العرب، في إطار منافسات بطولة الدوري العام، لتصبح النتيجة 1-2 للفريق الأبيض.

وتقدم البنك الأهلي عن طريق عاصم صلاح من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود البنا، بعد إعاقة لاعب الزمالك عبد جمعة للاعب البنك الأهلي في الدقيقة 53.

ونجح سيف الجزيري الذي دخل بديلا الشوط الثاني، في عودة الزمالك للمبارة مرة أخرى في الدقيقة 71 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاءتقدم سيف الدين الجزيري لنادي الزمالك في مرمى البنك الأهلي، في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - أحمد سيد زيزو خط الهجوم: أشرف بن شرقي :ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري- عمر السعيد.