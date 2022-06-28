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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 07:50 صباحاً - محمد السيد - /707489/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن ابرزها مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري.

يرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض المقاولون العرب ضد البنك الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قنوات on time sport 1

يخوض فريق غزل المحلة ضد الإسماعيلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قنوات on time sport 2

يخوض فريق الزمالك ضد نظيرة سيراميكا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport 1 .

مواعيد مباريات دورة ألعاب البحر المتوسط

يخوض الجزائر ضد المغرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

يخوض منتخب فرنسا ضد إسبانيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يخوض منتخب إيطاليا ضد اليونان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يخوض منتخب البرتغال ضد تركيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.