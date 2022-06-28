رغم استقرار طقس اليوم.. الأرصاد تعلن عن ظاهرة تزيد من حدة درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، فى بيان لها، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، نشرته منذ قليل: "تشهد البلاد أجواء صيفية مستقرة، يصحبها امتداد لـ منخفض الهند الموسمي الذى يعمل على رفع نسب الرطوبة".

شاهد التفاصيل من هنا

وأضافت الأرصاد: "من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارا على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس، حيث تختلف درجات الحرارة فى الظل عن درجات الحرارة المحسوسة.