محمد دياب لـ الطاهرى: تصوير الأفلام العالمية يدعم الاقتصاد المصرى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال حواره مع الإعلامى أحمد الطاهرى فى برنامج "كلام فى السياسة"، والذى يذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية.
وأكد محمد دياب على وجود سباق بين الدول المحيطة بمصر لتسهيل تصوير الأفلام العالمية داخلها، مشددا على ضرورة تسهيل تصوير الأفلام العالمية داخل مصر، حيث يعود بالنفع الاقتصادى الكبير على البلاد كون هذه الأفلام تدر أموالا كبيرة.
وأشار إلى أن إزالة العقبات أمام التصوير السينمائى فى مصر من شأنه أن يرفع من مستوى صناعة السينما المصرية، كما يخلد الأماكن التى يتم التصوير فيها.
وضرب المخرج العالمى محمد دياب بمثل عن "كافيه" بدولة المغرب تم تصوير فيلم عالمى فيه وأصبح هذا الكافيه مكانا سياحيا لكل سياح العالم بعدما ظهر فى الفيلم.
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