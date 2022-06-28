حالة الطقس فى 6 أيام.. الأرصاد تحذر من منخفض الهند وتعلن نسب الرطوبة

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جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 33 إلى 35 درجة فى الظل، بينما تكورن درجات الحرارة المحسوسة أعلى من ذلك بدرجتين أو ثلاث درجات نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة بسبب منخفض الهند الموسمى.
وعن طقس اليوم الثلاثاء، قالت الأرصاد: "تشهد البلاد أجواء صيفية مستقرة، يصحبها امتداد لـ منخفض الهند الموسمي الذى يعمل على رفع نسب الرطوبة".
وأضافت الأرصاد: "من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارا على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس، حيث تختلف درجات الحرارة فى الظل عن درجات الحرارة المحسوسة.
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