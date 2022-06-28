عمرو سلامة لـ الطاهرى: التصوير العالمى فى مصر يحسن صورتها بالخارج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى فى برنامج "كلام فى السياسة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية. وشدد عمرو سلامة على أهمية وجود رغبة سياسية وأمنية حقيقية لتسهيل التصوير الخارجى فى مصر، لافتا إلى أن التصوير العالمى فى مصر يدعم صورتها الآمنة فى الخارج. وتابع: "فى معظم الدول هناك شخص لديه قدرة سياسية وأمنية، يتواصل معه صانع السينما فى أى مشكلة صغيرة أو كبيرة، وخلال 3 ثوان يحلها".

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