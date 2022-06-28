انت الان تتابع تفاصيل خبر “هاني شاكر مكنش مركز في شغله وعامل 25 غنوة جديدة”.. تصريحات حسن شاكوش في الحكاية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /707488/هاني-شاكر-مكنش-مركز-في-شغله-وعامل-25-غنوة-جديدة-تصريحات-حسن-شاكوش-في-الحكاية

حل الفنان حسن شاكوش ضيف على برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة ام بي سي مصر، وذلك في حلقة اليوم الإثنين، والذي كشف خلالها العديد من المفاجئات، ويرصد دوت الخليج في ذلك التقرير أبرزها.

تصريحات حسن شاكوش في الحكاية

- خسرنا هاني شاكر لأن قدوة لينا واتعلمنا منه كتير

- هاني شاكر كان ماسك في إن لو دخلت النقابة مش هيشتغل تاني

- هاني شاكر جاب أخره وأما مسك النقابة مبقاش مركز في شغله

- عامل 25 غنوة منهم ديوتو مع محمود الليثي وشارموفرز

- مش زعلان من حمو الراجل فيه اللي مكفيه وبتمنى من ربنا إنه يرجع

- بنت الجيران كان مبصوص فيها فجابت 100 ألف دولار بس

- مشاهداتي على قناتي باليوتيوب 2 مليار و100 مليون مشاهدة وأرقامي كلها حقيقية

- مسرقتش بنت الجيران من حماقي هو اللي سرق لحن حاجة مستخبية من لحن تركي مضروب

-طلقت مراتي عشان غيورة.. وهاخد خطوة الخطوبة والجواز تاني قريب عشان أجيب عيل

- الستات دلوقتي عايزين يمشوا كلمتهم على الراجل وهما اللي في ايديهم يخلوا البيت جنه أو نار

- أنا ورضا البحرواي علاقتنا كويسة.. دا أخويا.

- بشتغل الأوردر مبشوفش الفلوس كلها بتروح للناس اللي شغالين معايا.

- الفلوس اللي بناخدها في مصر أضعاف اللي بنعمها في دبي

حسن شاكوش يحصل على كارنيه النقابة

جدير بالذكر أنه تسلم مطرب المهرجانات حسن شاكوش كارنيه نقابة المهن الموسيقية بعد تقديمه التماس وقبوله وانتهاء أزمته بالنقابة، فنشر صورة كارنيه نقابة الموسيقيين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليها قائلًا: “الحمد لله استلمت كارنيه النقابة، جاهزين للشغل”.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانا جاء به: “قبلت لجنة التطلعات بنقابة المهن الموسيقية التظلم الثالث المقدم من حسن شاكو بعد فحص اسبابه ومراقبة سلوكه في فترة الإيقاف ومدي إلتزامه بقرارات النقابة، والعقوبات المفروضة عليه واعتذاره المتكرر لما اقترفه من أخطاء في حق شعبة من أهم شعب الموسيقي وهي شعبة الإيقاع وخطأه عن الألفاظ التي بدرت منه علي خشبة المسرح وقد أرتأت لجنة فحص التظلمات أن فلسفة العقاب”.