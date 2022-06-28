انضمام الحزب الناصرى لتحالف الأحزاب المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:26 صباحاً - وافق المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية خلال اجتماعه برئاسة النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية على انضمام الحزب الناصرى لعضوية التحالف.

وجاء القرار خلال لقاء المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية مع وفد الحزب الناصرى برئاسة الدكتور محمد أبو العلا ومحسن جلال نائب رئيس الحزب الناصرى وعمرو رضوان أمين شباب الحزب الناصرى .

وأعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن انضمام الحزب الناصرى للتحالف يمثل إضافة قوية لكيان ومسيرة التحالف

وعبر الدكتور محمد أبوالعلا رئيس الحزب الناصرى عن سعادته بالانضمام لتحالف الأحزاب المصرية موجها الشكر والتحية للنائب تيسير مطر وجميع أعضاء تحالف الأحزاب المصرية، وأننا نأمل أن تشهد الفترة المقبلة زخما سياسيا خاصة مع انطلاق مؤتمر الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى

وقد حضر الاجتماع لواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية والدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين واللواء سيف الإسلام عبدالباري رئيس حزب مصر بلدى وكمال حسانين رئيس حزب الريادة وامين تنظيم التحالف والإعلامى محمود نفادى المتحدث الاعلامى للتحالف والبرلمانى عبداللاه عبدالحميد وأحمد الضبع.