رئيس الوزراء يُعزى نظيره الأردنى فى ضحايا حادث صهريج غاز بميناء العقبة

جدة - نرمين السيد - أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، أعرب خلاله عن خالص التعازى فى ضحايا حادث انفجار صهريج غاز بميناء العقبة.





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