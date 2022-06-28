انت الان تتابع تفاصيل خبر برامج التوك شو اليوم.. السيسي يلم شمل الدول العربية.. وهاني شاكر يستقيل على الهواء.. وعمرو أديب "بيغني شعبي" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /707487/برامج-التوك-شو-اليوم-السيسي-يلم-شمل-الدول-العربية-وهاني-شاكر-يستقيل-على-الهواء-وعمرو-أديب-بيغني-شعبي

يقدم موقع دوت الخليج ملخص لأهم التصريحات في برامج التوك شو اليوم الأثنين والذي شهد حالة من الاختلاف والتنوع بين البرامج، حيث شهدت البرامج الكثير من المواضيع المختلفة، ألا أن زيارة الرئيس السيسي لسلطنة عمان كانت هي الحدث الأبرز في أغلب البرامج.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذا الشهر فيما يتعلق بالزيارات الخارجية واستقبال عدد من رؤوساء الدول العربية، قائلا إن الرئيس السيسي يعمل على لم شمل الدول العربية من جديد خلال الفترة الحالية، خاصة قبل القمة المرتقبة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف “موسى”، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي يرغب في الوصول إلى رؤى توافقية في العديد من الملفات من أجل الجلوس بها على طاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال القمة التي تجمع الدول العربية ومصر مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية.

وفجر الفنان هاني شاكر مفاجأة مدوية على الهواء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”.

وأعلن “شاكر” استقالته من منصب نقيب الموسيقيين، بعد ما حدث خلال المؤتمر الصحفي للنقابة اليوم، وهو ما شهد عدد من المشاجرات بين المتواجدين وهو ما جعل الفنان هاني شاكر يبتعد عن هذا المنصب، معربا عن أسفه الشديد لما حدث وأنه كان ينتظر تقدير أفضل من ذلك.

وأكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر كانت واحدة من أسوأ الفترات في الدولة المصرية، موضحا أن مصر كانت في طريقها إلى الحرب الأهلية تحت قيادة هذه الجماعة الإرهابية.

وأضاف “عبد العزيز”، خلال لقاء خاص مع برنامج “الحياة اليوم” الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل ويُذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الإخوان كانوا يشحنون المواطنين في الشوارع، وكانوا يسيرون بمبدأ “يا نحكمكم يا نقتلكم”، ولكن الشعب المصري وإرادته نجحوا في إزالتهم من الحكم.

وأشاد الدكتور مجدي مرشد، القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر بالاختيارات التي تم الإعلان عنها في مجلس أمناء الحوار الوطني، موضحا أن تلك الاختيارات ضمت كافة فئات الشعب سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو غيرها.

وأضاف “مرشد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميى لبنى عسل في برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن القوى السياسية التي كان لديها نوع من الريبة والشك أن الحوار لن يكون على المستوى المأمول انتهى هذا تماما بالإعلان عن هذا التشكيل، والذي يضم خبرات سياسية واقتصادية متنوعة ومختلفة ومن مآرب مختلفة وواضحة، وكلها شخصيات تشترك في أنها مخلصة للوطن على مدى تاريخها، حيث ضم المجلس المعارضة واليسار واليمين، ويمين الوسط موجود، والتيار الملتزم والمحافظ موجود، وتيار الفكر الاقتصادي موجود، مجلس الأمناء شمل كل فئات الشعب.

عمرو أديب يغني “شعبي” على الهواء

وظهر الإعلامي عمرو أديب على الهواء وهو يعني “شعبي” برفقة المطرب الشعبي حسن شاكوش خلال استضافة الأخير في برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”.

وحاول “أديب” غناء بعض المهرجانات الشعبية بمساعدة المطرب حسن شاكوش، والذي كان يوجهه للطريقة الصحيحة التي يغني بها هذا النوع من الأغاني، وعقب أديب قائلا: “أنا شايف نفسي من مدرسة حمو بيكا”.