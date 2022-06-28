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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /707485/حسن-شاكوش-يعلم-عمرو-أديب-الغناء-الشعبي-على-الهواء-والأخير-هنعمل-دويتو-قريب

ظهر المطرب الشعبي حسن شاكوش، في ضيافة الإعلامي عمرو أديب اليوم في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، من أجل الحديث عن أزمة نقابة الموسيقيين اليوم، والتي استقال على إثرها الفنان هاني شاكر من منصب نقيب الموسقيين، في أول حوار له بعد عودته لمزاولة الغناء بصورة رسمية.

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وحرص الإعلامي عمرو أديب على تعلم طريقة الغناء الشعبي على الهواء من قبل المطرب حسن شاكوش، والذي كان يوجهه عن طريقة توجيه الصوت وطريقة الأداء خلال غناء المهرجانات الشعبية.

وقرر "أديب" محاولة غناء عدد من المهرجانات الشعبية على الهواء بمساعدة الفنان حسن شاكوش، وسط عدة توجيهات من الأخير من أجل ان يصل للطريقة التي يستطيع النجاح بها في الغناء الشعبين معقبا على طريقة غنائه قائلا: "أنا شايف أن أنا من مدرسة حمو بيكا، بس عاوز اتعلم شوية حاجات تانية وازاي أطلع وأنزل خلال الأغنية".

عمرو أديب: “دويتو قريبا مع حسن شاكوش”

وأضاف أنه من الممكن أن يظهر في "دويتو" مع الفنان حسن شاكوش خلال الفترة المقبلة في مهرجان جديد بتوزيع "ساسو" ملحن أغاني حسن شاكوش.

ومن جانبه علق حسن شاكوش على إمكانية عمل "دويتو" مع الإعلامي عمرو أديب في أغنية جديدة قائلا: "هتتكتب في التاريخ الأغنية دي لو اتعملت".

هاني شاكر يعلن استقالته على الهواء

وكان الفنان هاني شاكر قد فجر مفاجأة على الهواء مباشرة، معلنا استقالته على الهواء من منصب نقيب الموسقيين، بعدما حد من مناوشات في نقابة الموسقيين اليوم، مؤكدا أنه تحمل الكثير خلال الفترة الماضية، وكان ينتظر تقديرًا أكثر من ذلك، موجها الشكر للمجلس والجمعية العمومية على الفترة التي قضاها داخل النقابة.