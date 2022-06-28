انت الان تتابع تفاصيل خبر أول تعليق من البرلمان بعد تجاهل وزارة الشباب والرياضة للاعب اليد الدولي علي زين حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /707484/أول-تعليق-من-البرلمان-بعد-تجاهل-وزارة-الشباب-والرياضة--للاعب-اليد-الدولي-علي-زين

تقدمت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن ما حدث مع لاعب منتخب مصر لكرة اليد علي زين بعد فوزه مع نادي برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

واضافت عضو مجلس النواب، فى الطلب المقدم منها، أن اللاعب المصري المحترف يمثل مصر في المحافل الرياضية الدولية واحتفل بالفوز وهو حامل علم مصر على كتفيه.

وتابعت النائبة روان لاشين، أنه "على الرغم من معرفة وزارة الشباب والرياضة بموعد وصوله من الاتحاد لم يلاقي اي استقبال او اهتمام فور وصوله مطار القاهرة، مطالبة الوزارة بضرورة متابعة كل ابطل مصر في الخارج لأنهم سفراء مصر الرياضيين ولهم أهمية كبيرة مثل أبطال كرة القدم. وذلك لتحفيزهم للعب دائما بإسم مصر وعدم تجنيسهم وانتمائهم لدول أخرى، فهذا دور الشباب والرياضة.