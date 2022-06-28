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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /707482/حسن-شاكوش-مسرقتش-بنت-الجيران-من-حماقي-وقناتي-على-اليوتيوب-عليها-2-مليار-و100-مليوت-مشاهدة

دافع الفنان حسن شاكوش في حلقة اليوم الإثنين في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب عن عدد من الإتهامات التي واجهته خلال مسيرته والتي من بينهم سرقة أغنية بنت الجيران من المطرب محمد حماقي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات حسن شاكوش مع عمرو أديب

وقال حسن شاكوش عن سرقة أغنية بنت الجيران من حماقي: “بنت الجيران بتاعتي هو حماقي ماله ومال بنت الجيران، حماقي كان عامل جاب 16 مليون وقالو اننا سرقين بتاع حاجة مستخبية لحنها تركي مضروب وبنقسم الفلوس على الـ 3شركات”.

حسن شاكوش: “بنت الجيران كان مبصوص فيها فجابت 100 ألف دولار بس”

وتابع حسن شاكوش حديثه عن أعماله الفنية فقال: “مشاهداتي على اليوتيوب 2 مليار و100 مليون مشاهدة، وأرقامي كلها حقيقية، والأغاني اللي مش ناجحة عندي بتجيب أقل حاجة 100 مليون مشاهدة”.

وأكد حسن شاكوش: “بنت الجيران كان مبصوص فيها فجابت 100 ألف دولار بس”.

حسن شاكوش: معنديش خلاف مع رضا البحرواي وأتمنى حمو بيكا يرج يشتغل

وأشار حسن شاكوش خلال حلقة اليوم بأنه ليس بينه وبين رضا البحرواي خلافات وأنه يعتبره مثل شقيقه، أما عن حمو بيكا فقال: “مش زعلان من حمو الراجل فيه اللي مكفيه وبتمنى من ربنا إنه يرجع عشان عنده بيت وعيال.. نتو مش عارفين حياته في دبي عاملة ازاي بعد ما اتقطع عيشه”.

حسن شاكوش يحصل على كارنيه النقابة

جدير بالذكر أنه تسلم مطرب المهرجانات حسن شاكوش كارنيه نقابة المهن الموسيقية بعد تقديمه التماس وقبوله وانتهاء أزمته بالنقابة، فنشر صورة كارنيه نقابة الموسيقيين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليها قائلًا: “الحمد لله استلمت كارنيه النقابة، جاهزين للشغل”.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانا جاء به: “قبلت لجنة التطلعات بنقابة المهن الموسيقية التظلم الثالث المقدم من حسن شاكو بعد فحص اسبابه ومراقبة سلوكه في فترة الإيقاف ومدي إلتزامه بقرارات النقابة، والعقوبات المفروضة عليه واعتذاره المتكرر لما اقترفه من أخطاء في حق شعبة من أهم شعب الموسيقي وهي شعبة الإيقاع وخطأه عن الألفاظ التي بدرت منه علي خشبة المسرح وقد أرتأت لجنة فحص التظلمات أن فلسفة العقاب”.