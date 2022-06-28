انت الان تتابع تفاصيل خبر لميس الحديدي: حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان زاد بنسبة 7.5% حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /707481/لميس-الحديدي-حجم-التبادل-التجاري-بين-مصر-وعمان-زاد-بنسبة-75

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على زيارة الرئيس السيسي اليوم لسلطنة عمان ولقائه بالسلطان هيثم بن طارق، والذي شهد التشاور في العديد من الملفات بحسب ما أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة جمهورية مصر العربية.

وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون"، وينقلها دوت الخليج، إن العلاقات بين مصر وعمان علاقات مهمة وتاريخية، وحجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان ارتفع بنسبة 7.5% العام الماضي، إلى جانب أن الصادرات المصرية لسلطنة عمان وصلت لـ 163 مليون دولار خلال العام الماضي، كما انها واحدة من الدول التي تضم مصريين كُثر يعملون بها.

وتابعت أن الرئيس السيسي عقد اجتماعات ومباحثات ثنائية وموسعة ضمت وفدي البلدين, أكد على متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين إلى جانب الحرص على تعزيز وتنمية أطر التعاون الدولي بين الدولتين، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يواصل التواصل مع رؤساء الدول العربية خلال الفترة الماضية.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الرئيس السيسي سيلتقي غدا مع عدد من رجال الأعمال العمانيين برفقة عدد من الوزراء المصريين من أجل بحث فرص الاستثمار في مصر، وإمكانية زيادة الاستثمارات العمانية داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "راضي"، خلال تصريحاته أن العلاقات بين مصر وعمان تاريخية، حيث إن العلاقات بين الدولتين لم تشهد انقطاع على مدار تاريخها، حتى أن عمان لها واقعة شهيرة أنها رفضت قطع العلاقات مع مصر عقب اتفاق السلام.