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القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /707480/بعد-تصريحات-سعد-الدين-الهلالي-الإفتاء-الحجاب-فرض-على-المرأة-المسلمة-التي-بلغت-سن-التكليف

ردت دار الإفتاء المصرية على الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن فرضية الحجاب، وذلك بعد تصريحات الدكتور سعد الدين هلالي، والتي قال فيها: «القرآن أمر بستر السأوة ولم يحدد معناها، فالمجتمع هو الذي يحدد مفهومها.. الفقهاء أجمعوا أن ستر العورة فريضة، لكن المقولة حرفت إلى أن الحجاب فريضة، وهي عبارة فقهية وليست قرآنية وتعد غير ملزمة..الحجاب مش فرض، وفي عهد الرسول لم يكن هناك إجبار على الحجاب والأمر كان متروكا للعرف وقتها».

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وردت دار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك على سؤال: ما حكم الحجاب في الإسلام؟.

وأكدت دار الإفتاء أن الحجاب شعيرة من شعائر الإسلام، وطاعة لله تعالى، وفرضٌ على المرأة المسلمة التي بلغت سن التكليف؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وكان الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، قد رد أيضًا على تصريحات سعد الدين الهلالي، قائلًا: «الحجاب فريضة محكمة كالصلاة.. ولا ينكر فرضيته إلا جاهل طال.. فقد أجمع على فرضيته علماء الملسمين في كل العصور».

واختتم: «فكفوا عن إرضاء البشر على حساب دينكم».

تصريح وكيل الأزهر السابق، بشأن فرضية الحجاب، وما ذكره بأن منكره جاهل ضال، أثار استياء المحامي خالد أبو بكر، والذي كتب على صفحته الشخصية على فيس بوك: «وكيل الأزهر ساوي بين الحجاب والصلاة، ووصف من ينكر ذلك بانه جاهل وضال».

الحجاب وتجديد الخطاب الديني

وربط خالد أبو بكر بين تلك المسألة الفقهية وتصريح وكيل الأزهر السابق عباس شومان، بملف تجديد الخطاب الديني، فتابع في منشوره: «ويسألونك عن الخطاب الديني!!».

ثم استعان "أبو بكر" بتصريح سابق لشيخ الأزهر، الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، والذي قال فيه: «تصوير المرأة التي لا ترتدي الحجاب أنها خارجة عن الإسلام أمر لا يجوز، ولكن حكمها أنها عاصية، فهي كبقية المعاصي، وهذه المعصية ليست من الكبائر، فترك الحجاب مثلا أقل من الكذب».

شيخ الأزهر يحسم الجدل

لكن لشيخ الأزهر فتوى صريحة وواضحة من قبل بشأن الحجاب ومدى فرضيته ومن عدمها، حيث قال: «الحجاب بمعنى غطاء الرأس والشعر أمر لكل نساء المسلمين وذكر في القرآن الكريم، وأجمعت الأمة عليه».