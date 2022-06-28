انت الان تتابع تفاصيل خبر أول تعليق من حسن شاكوش على استقالة هاني شاكر من النقابة: "اتصدمت وهو جاب أخره" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /707479/أول-تعليق-من-حسن-شاكوش-على-استقالة-هاني-شاكر-من-النقابة-اتصدمت-وهو-جاب-أخره

علق مطرب المهرجانات الشعبية الفنان حسن شاكوش على تقديم هاني شاكر استقالته من نقابة المهن الموسيقية، مؤكدا انه وجميع الوطن العربي خسروه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أول تعليق من حسن شاكوش على استقالة هاني شاكر وقال حسن شاكوش خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر قناة “mbc مصر”: “اتصدمت لأنه قيمة وقامة للوطن العربي كله ومكنش ينفع اللي حصل ده.. وبقول اننا خسرنا هاني شاكر قدوة لينا واتعلمنا منه كتير جدا”. وتابع حسن شاكوش حديثه، قائلا: “الاستاذ هاني شاكر جاب أخره وأما مسك النقابة مبقاش مركز في شغله لأنه كان الأب الروحي للنقابة والحمل عليه تقيل.. واللي حصله ده محزن”. استقالة هاني شاكر من نقابة الموسيقيين وكان قد أعلن النقيب هاني شاكر في الدقائق القليلة الماضية استقالته من نقابة المهن الموسيقية، مشيرا إلى أنه قرار لا رجعة فيه، وأكد ان استقالته بسبب المناوشات التي حدثت في مؤتمر حسن شاكوش اليوم والتي لم تكن تصح في وجوده أو عدمه. هاني شاكر: النقابة عرضتي للإهانة والتطاول وكانت تصريحات الفنان هاني شاكر في الفترة الأخيرة تكشف معاناته مع منصبه كنقيب للمهن الموسيقة، اذ قال بأنه نادما على الجلوس على كرسي النقابة في إحدى تصريحاته التليفزيونية. وعندما خرج هاني شاكر ليوضح الأمر، قال بأن المهنة عرضته للكثير من الإهانة والتطاول، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، اذ كتب: ““توضيحا لما اثير في الفترة الاخيرة عن انني قلت ان جلوسي علي كرسي النقابه هو غلطه وندمان عليها فاحب ان اوضح اولاً ان المواقع التي اكتفت بنشر هذا العنوان دون باقي الحديث لم توضح المقصود بقول هذا التصريح الذي كنت اقصد به العمل العام وهذا ما قلته واوضحته في البرنامج فالعمل العام جعلني لقمة سائغه للإعلام والسوشيال ميديا وعرضة للتطاول والاهانه والنيل من تاريخي الفني ومن شخصي والذي لم اتخيل ابداً ان اتعرض له طوال حياتي”. وتابع حديثه: “ولكن هذا لا يمنع ابدا انتي فخور وسعيد بالثقه الغاليه التي منحتني اياها الجمعية العمومية وبكوني نقيب لموسيقيين مصر خلفا لسيدة الغناء العربي ام كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقار احمد فؤاد حسن، وغيرهم هذه الفئه التي اتشرف بخدمتها والانتماء لها”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من حسن شاكوش على استقالة هاني شاكر من النقابة: "اتصدمت وهو جاب أخره" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.