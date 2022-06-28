أشرف زكى يطالب هانى شاكر بالتراجع عن الاستقالة.. والأخير يداعبه: رشح نفسك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:29 صباحاً - قال المطرب هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية المستقيل، إن قرار استقالته ليس فقط خاصة بالوقائع الأخيرة، ولكن نتيجة ضغوط سابقة، مشيرا إلى أن استقالته لا رجعة فيها.

وأضاف المطرب هانى شاكر، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أنه سيتقدم باستقالته غدا للجمعية العمومية، موضحا أنه لن يتراجع عن موقفه على الإطلاق.

وطالب الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، المطرب هانى شاكر بأن يعطى نفسه فرصة حتى بعد عيد الأضحى المبارك، ثم يجلسان مع بعضهما البعض حتى يثنيه عن قراره بالاستقالة، ليرد عليه هانى شاكر مداعبه: تعالى رشح نفسك نقيب للمهن الموسيقية، ليرد أشرف زكى: أنا لست عضوا فى النقابة.

وتابع المطرب هانى شاكر، أنه يتمنى من النقيب الجديد الذى سيأتى بعده أن ينجح فى حل المشكلات الأخيرة.