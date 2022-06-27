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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /707477/النائب-محمد-عبد-العزيز-العالم-ينظر-لمصر-على-أنها-رمانة-ميزان-في-استقرار-المنطقة

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأحد مؤسسي حملة تمرد، إن الرؤية المصرية المتعلقة بالسياسة الدولية سواء كان على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي العالم كله يرى صحتها الآن، مشددا على أن كل الدول العربية الآن ترى أن رؤية مصر فيما يتعلق بالأمن القومي العربي هي الرؤية الوحيدة الصحيحة، "الجميع الآن يتخذ الرؤية المصرية حل لمشكلة المنطقة".

وأضاف "عبد العزيز"، خلال لقاء خاص مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، وينقلها دوت الخليج، أن العالم كله ينظر إلى مصر على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي على أنها رمانة الميزان في استقرار المنطقة، وأنه لا يمكن تحقيق استقرار لهذه المنطقة إلا ومصر طرفًا فيها، موضحا أنه لا يمكن الوصول إلى تهدئة في الصراع العربي الفلسطيني إلا ومصر كانت طرفًا في الحوار، حيث إن مصر كانت هي التي أدارت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي.

النائب محمد عبد العزيز: الدول العربية تستفيد من خبرات مصر في مكافحة الإرهاب

وتابع أن جميع الدول العربية والإقليمية تستفيد من خبرات وتجربة مصر على مستوى مكافحة الإرهاب، موضحا أن أجهزة مصر الأمنية تعلم تفاصيل الجماعات الإرهابية في كل الأماكن في العالم، موضحا أنه على المستوى الأفريقي أيضا كافة الدول الأفريقية ترى في مصر نموذج مميز يتخذونه كقدوة.

وأردف أن مصر نيابة على المنطقة كلها تعاملت مع ملف الهجرة غير الشرعية وهي المشكلة التي كان يعاني منها دول أوروبا، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت أن تصل لصفر من حالات الهجرة غير الشرعية في السنوات الأخيرة، حيث تمكن منع هذا النشاط الذي كان يؤثر بكل تأكيد على الأمن العالمي والأمن الأوروبي.

وشدد على أن مصر أصبحت طرف أصيل ورئيسي في حل أزمات ومشاكل المنطقة العربية، وأنه حتى الدول العظمى التي لها مصالح في المنطقة تعلم جيدا أنها لا تستطيع أن تصل لمعادلات حل في هذه المنطقة إلا بوجود مصر شريكة في هذا الأمر.