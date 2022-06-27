انت الان تتابع تفاصيل خبر خاص| هاني شاكر يستقيل عن منصبه كنقيب للمهن الموسيقية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /707474/خاص-هاني-شاكر-يستقيل-عن-منصبه-كنقيب-للمهن-الموسيقية

صرحت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج بإستقالة الفنان هاني شاكر عن منصبه كنقيب للمهن الموسيقة، أتى ذلك بعد الجدل والخلافات التي حدث اليوم في جلسة اعتذار مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش.

دوت الخليج

وكانت تصريحات الفنان هاني شاكر في الفترة الأخيرة تكشف معاناته مع منصبه كنقيب للمهن الموسيقة، اذ قال بأنه نادما على الجلوس على كرسي النقابة في إحدى تصريحاته التليفزيونية.

هاني شاكر: النقابة عرضتي للإهانة والتطاول

وعندما خرج هاني شاكر ليوضح الأمر، قال بأن المهنة عرضته للكثير من الإهانة والتطاول، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، اذ كتب: ““توضيحا لما اثير في الفترة الاخيرة عن انني قلت ان جلوسي علي كرسي النقابه هو غلطه وندمان عليها فاحب ان اوضح اولاً ان المواقع التي اكتفت بنشر هذا العنوان دون باقي الحديث لم توضح المقصود بقول هذا التصريح الذي كنت اقصد به العمل العام وهذا ما قلته واوضحته في البرنامج فالعمل العام جعلني لقمة سائغه للإعلام والسوشيال ميديا وعرضة للتطاول والاهانه والنيل من تاريخي الفني ومن شخصي والذي لم اتخيل ابداً ان اتعرض له طوال حياتي”.

وتابع حديثه: “ولكن هذا لا يمنع ابدا انتي فخور وسعيد بالثقه الغاليه التي منحتني اياها الجمعية العمومية وبكوني نقيب لموسيقيين مصر خلفا لسيدة الغناء العربي ام كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقار احمد فؤاد حسن، وغيرهم هذه الفئه التي اتشرف بخدمتها والانتماء لها”.