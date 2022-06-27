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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /707471/وزير-الإعلام-الأردني-وفاة-19-شخص-وإصابة-230-نتيجة-حادث-تسرب-الغاز-بميناءالعقبة

كشف فيصل الشبول، وزير الإعلام الأردني والمتحدث باسم الحكومة الأردنية، عن تفاصيل حادث تسرب الغاز الذي وقع في ميناء العقبة الأردنية، وهو ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خاصة في ظل وقوع ضحايا كثيرين نتيجة هذا الحادث.

وقال "الشبول"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، إن حادث تسرب الغاز وقع عصر اليوم الأثنين وذلك بعد انفجار رافعة كانت تحمل خزان يحتوي على غاز الكلورين، وهو ما تسبب في وفاة 19 شخص وإصابة 230 فرد.

وأضاف وزير الإعلام الأردني، أنه جرى إزالة آثار الانفجار من منطقة الحادث في منطقة ميناء الحاويات بالعقبة، لافتًا إلى أن حركة الرياح في اتجاه البحر ساعدت في تقليل عدد الإصابات من هذا الحادث.

وزير الإعلام الأردني: تم تحريك طائرتان عسكريتان من العاصمة عمان من أجل السيطرة على هذا الحادث

وأشار إلى أنه تم تحريك طائرتان عسكريتان من العاصمة عمان من أجل السيطرة على هذا الحادث، فضلا عن عمل قوات الحماية المدنية، وتشكيل قوافل طبية إلى جانب العمل على فتح كافة المستشفيات العسكرية والمدنية، موضحا أن كل تلك الإجراءات ساعدت في احتواء الحادث بشكل كبير.

وأوضح أن القطاع الصحي نجح بمجهوداته الكبيرة في استيعاب الحادث والمصابين، موضحا أنه تم تعقيم ميناء العقبة، وأصبحت المنطقة خالية تماما من الغاز السام، كما أنه تم إيقاف العمل بميناء الحاويات، ومناشدة المواطنين بالابتعاد عن المنطقة بمسافة 5 كيلومترات من أجل الحفاظ على سلامتهم، مشيرًا إلى أن الميناء سيعود للعمل من جديد خلال أيام بعد عملية التطهير.

وأكد أنه بعد سقوط الخزان بساعتين تم انتهاء تسرب الغاز، مطمئنًا المواطنين في مصر والعالم العربي بأن الأردن بخير وكذلك ميناء العقبة.