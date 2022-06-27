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/707470/رئيس-مشروعات-النواب-لا-نسعى-لخلق-مشكلات-مع-الحكومة-والمرحلة-الحالية-تتطلب-البناء-والتعاون

خلال كلمته بمؤتمر امازون ببورسعيد..

10:45 م - الإثنين 27 يونيو 2022

أكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن البرلمان لا يهدف إلى خلق مشكلات مع الحكومة فى مرحلة تتطلب البناء والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى جهود الدولة المستمرة من أجل تأهيل وتمكين الشباب، قائلا: "وجود القيادات الشابة يؤكد أن مصر بخير".

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وأشار رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ، إلى أهمية قطاع التجارة الإلكترونية، قائلا: "التجارة الإلكترونية هى المستقبل الواعد"، لافتا إلى أن اللجنة قررت أن تطرق هذا الباب والسعى لإصدار قانون لإدارة تلك المنظومة ومواجهة المعوقات التى تواجهها، منوها إلى أن أغلب المشكلات التى تواجه أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هى التسويق لمنتجاتهم.

وأشاد مرعى، بالجهود التى يبذلها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى دعم صغار المستثمرين وتوفير المناخ الآمن لهم، كما رحب أيضا بقرار المحافظ بتخصيص قطعة أرض لصالح شركة أمازون العالمية لإنشاء مقر إدارى لها بالمحافظة من أجل منح المصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة الفرصة للتسويق لمنتجاتها عبر منصة التجارة الإلكترونية، وأوصى جهاز تنمية المشروعات بمنح مقرات إدارية لشركة أمازون بالمحافظات لخدمة مختلف قطاعات الجمهورية ومنح الفرصة لكافة الشباب وأصحاب المشروعات للترويج لمنتجاتهم، مطالبا أيضا بتوحيد العمل بين جهاز تنمية المشروعات والمركز التكنولوجى لمنح تراخيص المحال العامة التابع لمحافظة بورسعيد من أجل تفعيل قانونى تنمية المشروعات والمحال العامة.

وبدوره أشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن هناك توجيه رئاسى من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحويل بورسعيد من مدينة استهلاكية إلى مدينة إنتاجية تجلب العملة الصعبة لمصر، موضحا أن ذلك كان يتطلب تخطيط دقيق وتفكير متعمق، وتنفيذ فى أسرع وقت، مشيرا إلى أهمية التكامل والتكاتف والعمل عبر فرق مشتركة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

جاء ذلك على هامش مؤتمر عقدته شركة أمازون العالمية بمحافظة بورسعيد من أجل الإعلان عن فتح منصتها الإلكترونية أمام شباب بورسعيد وصغار الصناع وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للترويج والتسويق لمنتجاتهم، بحضور وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثلى جهاز تنمية المشروعات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

رئيس مشروعات النواب: لا نسعى لخلق مشكلات مع الحكومة والمرحلة الحالية تتطلب التعاون

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كلا من النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر اللجنة، والنائب سيد سلطان، والنائبة رحاب موسى، والنائبة منى عبد الله، والنائب طارق السيد، والنائبة غادة الضبع.