«لهو الأطفال السبب»..عامل يقتل نجل عمه بطعنة في الرقبة بالشرقية

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /707465/لهو-الأطفال-السببعامل-يقتل-نجل-عمه-بطعنة-في-الرقبة-بالشرقية

شهدت قرية بني عليم التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية منذ عدة ساعات حادثا مأساوياً، حيث تجرد عامل من مشاعر الإنسانية وقام بقتل نجل عمه من خلال طعنة بطعنة نافذة إلى الرقبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لحين انتداب الصفة التشريحية.

دوت الخليج

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقي مدير أمن الشرقية اللواء محمد والي إخطاراً من مدير المباحث الجنائية اللواء عمرو رؤوف بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي تفيد وصول الشاب محمد فتحي سليم مقيم بقرية بني عليم التابعة لمركز بلبيس جثة هامدة.

الانتقال والفحص

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات الأولية قيام "أيمن . م" 45 عاماً بقتل نجل عمه من خلال التعدي عليه بسلاح أبيض، نتيجة نشوب مشاجرة بينهم بسبب لهو الأطفال قرب ملعب القرية، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

النيابة العامة

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة التي طلبت استدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصريح بدفن.

مسن يتخلص من حياته لإنفصاله عن زوجته بالمرج

تخلص مسن في العقد السادس من عمره يعمل نجار مسلح من حياته شنقاً بالباب الخارجي للمنزل لمروره بأزمة نفسية عقب انفصاله عن زوجته بدائرة قسم شرطة المرج شرق القاهرة.

البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة أحد الأشخاص مشنوقاً بالباب الخارجي بمنزله الكائن بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة "عبدالباسط م أ ع" مقيم بمنطقة عزبه النخل ويعمل نجار مسلح، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم علي إنهاء حياته بشنق نفسه في الباب الخارجي بمنزله بسبب مروره بحاله نفسيه من الوحدة لانه انفصل عن زوجته منذ سنوات طويلة ويجلس لوحده في مسكنه.

نجل المتوفي

وبمناقشة نجل المتوفي أفاد بأقدام والده علي الانتحار مرتين قبل ذلك بسبب أزمة نفسية وشعوره بالوحدة ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وتم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.