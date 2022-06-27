«الحرامية سرقوا الموتوسيكل وخلصوا عليه بعيار ناري»..أسرة محمود عريس الدقهلية تروي تفاصيل الواقعة|فيديو

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /707454/الحرامية-سرقوا-الموتوسيكل-وخلصوا-عليه-بعيار-ناريأسرة-محمود-عريس-الدقهلية-تروي-تفاصيل-الواقعةفيديو

واقعة مأسوية شهدتها محافظة البحيرة، بمقتل شاب يدعى محمود على يد مجموعة عناصر إجرامية حاولوا سرقة الدراجة النارية الخاصة به بالإكراة، ولكنه رفض مما أدى إلى قيامهم بقتله عن طريق عدة طعنات نافذة وعيار ناري في الرقبة.

والتقى دوت الخليج مع أسرة الشاب محمود لتروي تفاصيل الجريمة البشعة التي راح ضحيتها شاب كان مقبل على الزواج.

خال الشاب محمود: جردوه من ملابسه وسرقوا كل أغراضه

فيقول خال محمود " كان شغال مع أخوة في الأرض الزراعية..وخرج علشان يصلح الموتوسيكل بتاعة ويجيب أنفار تشتغل معاهم في الأرض..وبعد فترة بنتصل عليه في التليفون لقيناه مقفول..وبعدها لقينا صورته على النت ".

وأضاف خال الشاب، أن العناصر جردوه من ملابسه وسرقوا دراجته النارية وكل أغراضه، مشيرا إلى أن محمود عمل في عدة مهن حتى يتمكن من توفير تكاليف الزواج.

والدة محمود: حرقوا قلبي على ابني

وأشارة والدة محمود إلى" اتصدمت لما سمعت الخبر وقلبي اتقبض واتفجأت بصورته على النت والمجرمين قصروا علية المشوار ومنعرفش هما مين اللي عمل في ابني كدا".

وأوضحت أن ابنها كان يكافح ويكد من أجل توفير دخل مادي يمكنه من الزواج، لافتة إلى"حرقوا قلبي على ابني دا كان لسة متغدي معايا، والناس كلها بتحبه وعمره ما أذى حد".

وأضافت والدته باكية، أنها كانت تريد أن تفرح بنجلها ولكن العناصر الإجرامية أفسدوا فرحتها ونغصوا حياتها " بعد ما كنا هنروح نخطبله ونفرح بيه..روحنا دفناه ومش هناخد العزاء إلا بعد ما حقه يرجع".

عمة محمود: "احنا كنا مجهزين نفسنا علشان خطوبته "

وأكدت عمة محمود، أن محمود كان يتيم الأب منذ أن ولد، ولم ير والده قط، مشيرة "احنا كنا مجهزين نفسنا علشان خطوبته..وادفن في اليوم اللي كان هيخطب فية وبعد ما كان عندنا فرح بقا عندنا مأتم".

جار محمود: "كنا منتظرينه علشان خطوبته"

وأضاف جار محمود" كنت بشوفه كل يوم وأتفجأت بخبر وفاته وكنا مستبعدين أنه يتقتل علشان محترم وعمره ما أذى حد"، مشيرا إلى أنه هاتفه عدة مرات ولكن تليفونه كان مغلقا، وأنه كان يستعد لخطوبته "كنا منتظرين محمود علشان خطوبته..دا كان من أعز صحابي".