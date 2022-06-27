منتخب سيدات الطاولة يتوج بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالفوز على إيطاليا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 11:27 مساءً - حقق منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة، الميدالية الذهبية لمسابقة الفرق بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليًا فى وهران بالجزائر، بعد الفوز على منتخب إيطاليا 3/ 2.

وكان منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة حقق الفوز على صربيا 3/ 1 فى نصف النهائى وعلى سيدات تونس 3/ 0، ليتأهل إلى ربع نهائى، لتبتسم له القرعة وتجنبه مواجهات ربع النهائى ويتأهل مباشرة إلى نصف النهائى، الذى تفوق فيه على صربيا.

واستهل منتخب سيدات التنس مبارياته بالفوز على الجزائر بثلاثة أشواط نظيفة، ليكمل مسيرته بالفوز على تونس بنفس النتيجة ويتأهل متصدرا مجموعته لدور ربع النهائى.

وتضم بعثة المنتخب 6 لاعبين مقسمين إلى 3 بنات و3 أولاد، وهم كل من عمر عصر، وأحمد صالح، ومحمد البيلى، على مستوى الأولاد، وعلى مستوى البنات كل من دينا مشرف، وهنا جودة، ومريم الهضيبى.