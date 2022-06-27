التعليم: منصة إلكترونية للتقديم لأولى ثانوى ودفع المصروفات شرط قبول الملفات

جدة - نرمين السيد - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا على المديريات التعليمية، بشأن فتح باب التقديم الإلكترونى للصف الأول الثانوى (عام وفنى) للعام الدراسى الجديد 2022/2023.





وجاء فى الخطاب أنه فى إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمى وتحسين وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب وأولياء الأمور، واستكمالا لما تم فى العام الدراسى الماضى، بشأن ميكنة أعمال تنسيق الطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية للتقدم لمدارس المرحلة الثانوية (عام/ فنى- بنظام الثلاث والخمس سنوات)، واستعدادا لبدء إجراءات تنسيق الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوى إلكترونيا للعام الدراسى الجديد 2022/2023، من خلال منصة التنسيق الثانوى tansik.sec.amis.eg، لذا يرجى التنبيه بما يلى من إجراءات:

- تحديد مسؤول منصة التنسيق للمرحلة الثانوية بالمديرية التعليمية، على أن يتم موافاة الوزارة ببياناته متضمنة: كود الموظف، الاسم الرباعى ورقم المحمول، من خلال البريد الإلكترونى [email protected]، بخطاب معتمد من مدير المديرية.

مهام مسؤول منصة التنسيق للمرحلة الثانوية بالمديرية

1) تسجيل قائمة ببيانات المسؤولين عن تنسيق التعليم الفنى وتنسيق التعليم العام.

2) مراجعة قائمة المدارس (عام/ فنى) لتحديد المدارس التى لن تتاح للتنسيق هذا العام 2022/2023.

3) متابعة أداء فرق العمل ومتابعة التسجيل الإلكترونى للطلاب وموقف قيام المدارس بالبت فى الطلبات المقدمة إليها.

4) تحديد موعد بداية ونهاية لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

مهام المسؤولين عن تنسيق التعليم العام والفنى

1) تحديد الحد الأدنى للقبول وفق كل مرةحلة من مراحل التنسيق.

2) تسجيل خريطة التوزيع الجغرافى للقبول بالمدارس.

3) متابعة موقف تسجيل الطلاب للتقدم للتنسيق وفقا لكل مرحلة، ومتابعة موقف المدارس بالبت فى الطلبات المقدمة إليها واستلام ملفات التقدم للطلاب.

مهام مديرى المدارس الثانوية ( عام وفنى)

- التنبيه على الطلاب المتقدمين للتنسيق بالمدارس الثانوية بالتقدم للتنسيق إلكترونيا عبر المنصة المشار إليها بعاليه، وفقا للموعد الذى تحدده كل مديرية تعليمية.

- التنبيه على مديرى المدارس بضرورة البت فى طلبات الطلاب المقدمة للمدرسة لتمكينهم من سداد المصروفات المدرسية، وكذلك تسجيل موقف استلام ملفات الطلاب المقبولين (بعد استلام إيصال سداد المصروفات الدراسية) وذلك عقب غلق كل مرحلة تنسيق وفقا للمواعيد المحددة.