حياة كريمة.. خلية نحل مستمرة فى تغيير واقع المصريين (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويكشف الفيديوجراف التالى أهم إنجازات مبادرة حياة كريمة فى محافظات مصر. وفى محافظة الجيزة، تم تطوير 11 وحدة محلية، و42 قرية تابعة و90 كفرا وعزبة ونجعا وتابعا، بمركزى أطفيح، والصف، وجرى إنجاز 900 مشروع فى محافظة دمياط، بإجمالى استثمارات 4 مليارات جنيه، واستفاد منها 230 ألف مواطن.

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