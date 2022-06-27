التعليم: تفعيل الخدمة الإلكترونية للتحويلات بين المدارس أول يوليو

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات التلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات إلى القاهرة، للعام الدراسى 2022/2023، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق 1/7/2022.





وأضافت الوزارة، أن هذه الخدمة متاحة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، بداية من المستوى الثانى من مرحلة رياض الأطفال KG2 وحتى الصف الثالث الثانوى العام.

وأشارت إلى أن التحويل الورقى (اليدوى) مستمر فقط للتعليم الخاص والتعليم الفنى.

ويستمر فتح باب التحويلات بين المدارس للمراحل المختلفة لمدة 45 يوما، أى حتى 15 أغسطس المقبل.

ضوابط التحويل بين المدارس

- يتم احتساب السن إلكترونيا فى أول أكتوبر 2022.

- التحويل الإلكترونى بين المدارس يكون لجميع مراحل التعليم بالمدارس الرسمية (عربى) والرسمية لغات والرسمية المتميزة.

- يعتد بالتحويل الورقى يدويا فقط بالنسبة للتعليم الخاص والتعليم الفنى والمحولين من خارج المحافظة.

- المراحل التى يمكن التحويل خلالها من مدرسة إلى مدرسة هى: المرحلة الثانية لرياض الأطفال، مرحلة التعليم الأساسى (الابتدائية والإعدادية) والمرحلة الثانوية.

- التحويل الإلكترونى يتم من خلال ولى الأمر، ويكون مسؤولا عن صحة البيانات المسجلة.

- يمكن لولى الأمر تعديل البيانات التى تم تسجيلها باستخدام الرقم القومى خلال فترة التحويل المعلن عنها.

- تتولى لجان التحويل بالإدارات التعليمية فحص طلبات التحويل وتسجيل نتائج المقبولين على الموقع.

- يتم عمل التنسيقات وفق الفراغات بالمدارس بناء على ما تقوم به لجان التحويلات بالإدارات التعليمية.

- فى حال قبول طلب التحويل، يقوم ولى الأمر بطباعة الاستمارة من الموقع الإلكترونى ويرفق بها الأوراق المطلوبة ويسلمها للمدرسة التى تم التحويل إليها.

ويمكن الدخول على رابط الخدمة الإلكترونية لتحويلات التلاميذ من: هنا